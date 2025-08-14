Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Özgür K. idaresindeki 19 AEF 758 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Serdal K. ve Halil U. yaralandı.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel