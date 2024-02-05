Çorum'da otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı
Çorum'da meydana gelen kazada otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Mustafa O. (61) idaresindeki 19 BA 477 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi İskilip Caddesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü vatandaşların yardımı ile devrilen otomobilden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.