Çorum'da otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Mavi Ocak tesisleri kavşağında Mert B. idaresindeki 19 LD 143 plakalı otomobil yoldan çıkarak reklam tabelalarına çarparak devrildi.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel