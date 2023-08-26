Çorum'da otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.