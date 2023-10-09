Çorum'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. İdaresindeki 19 HS 963 plakalı otomobil ile Mustafa Can İ. idaresindeki plakasız motosiklet Gelincik Sokak'ta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Kevser K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.