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Çorum'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.