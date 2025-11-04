Çorum'da Otogar Görevlisi Zimmetine Para Geçirdi, Tutuklandı

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerinden alınan giriş ücretlerinin kayıtlarında oynama yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilen görevli tutuklandı.

Çorum Belediyesince belediye personeli Arslan E. hakkında, otogarda tahsilat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından şüpheli Arslan E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "zimmetine para geçirme" suçundan tutuklandı.

Hakkındaki iddiaları kabul ettiği öğrenilen Arslan E.'nin zimmetine ne kadar para geçirdiğinin yargılama sürecinde tespit edileceği öğrenildi.

Çorum Belediyesince 14 Ekim'de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli Arslan E.'nin, yolcu otobüslerinden alınan giriş ücretlerinin kayıtlarında oynama yaparak zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kayıtların tutulduğu yazılım firmasınca hazırlanan raporda, 1 yılı aşkın süre içinde silinen otobüs giriş kayıtlarının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtilmişti.