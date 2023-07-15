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Çorum'da Oto Tamirhanesi Önünde Otomobil Kundaklandı

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Çorum'da bir oto tamirhanesi önünde kundaklanan otomobil ile alevlerin tutuşturduğu yanındaki araç kullanılamaz hale geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kundakçının kaçması yer alıyor.

Çorum'da bir oto tamirhanesi önünde kundaklanan otomobil ile alevlerin tutuşturduğu yanındaki araç kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren oto tamirhanesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobili ateşe verdi.

Yanmaya başlayan otomobilden yükselen alevler, yan tarafında bulunan otomobile de sıçradı.

Durumu güvenlik kamerasından gören iş yeri yetkilisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, tamamen yanan iki otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kundakçının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir kişinin tamirhane önünde bulunan otomobilin arka camından içine yanıcı bir şey atmasıyla yangının başlaması, ardından zanlının kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Tragger Mimar Çorum Güncel Haberler

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