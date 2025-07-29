Çorum'da Oto Galeriye Ateş Açıldı, İş Yeri Sahibi Yaralandı

Çorum'da Oto Galeriye Ateş Açıldı, İş Yeri Sahibi Yaralandı
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Çorum'da bir oto galeriye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda iş yeri sahibi K.K. cam parçalarıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ÇORUM'da bir oto galeriye kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda iş yeri sahibi K.K. (58), kırılan cam parçalarıyla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, K.K.'ye ait iş yerine ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet etti. Kırılan camlar nedeni ile K.K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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