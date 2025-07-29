Çorum'da Oto Galerisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Oto Galerisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'da bir oto galerisine yapılan silahlı saldırıda, kırılan camın üzerine düşen K.K. yaralandı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Çorum'da kurşunlanan iş yerinde kırılan cam üzerine düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren K.K'ye (59) ait oto galerisine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Mermilerin isabet etmesi sonucu kırılan camın üzerine düşmesi nedeniyle K.K'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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