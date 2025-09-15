Haberler

Çorum'da Otluk Arazide Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Çorum'un Alaca ilçesinde başlayan otluk arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da destek veriyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Büyükhırka köyünde otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 devriye aracı ve toplam 30 kişilik personelle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bölge sakini Yüksel Çağır, gazetecilere, yangının ilk olarak bir tarlada başladığını söyledi.

Anız yakılması sonucu çıkan alevlerin daha sonra ormanlık alana sıçradığını anlatan Çağır, şöyle konuştu:

"Büyükhırka köyünde anız yakılmış. Anız da bizim meşelik ormana sıçramış. Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor ama geride bıraktığı çalı ve çırpılar yıllardır kuruyarak adeta barut gibi olmuş. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tekrar tutuşuyor."

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
