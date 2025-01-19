Çorum'da Ormanlık Alanda Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Çorum'da ormanlık alanda avcılar tarafından kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Hızırdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma olay yeri ekiplerince yapılan incelemede, bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırklı yaşlarda erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesette kesi ya da darp izine rastlanmazken, cesedin bazı bölümlerine yabani hayvanlar tarafından zarar verildiği tespit edildi.

Söz konusu kişinin donarak hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

Üzerinden İran riyali çıkması nedeniyle yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.