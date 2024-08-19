Çorum'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Çorum'da Çatak yolu Yakacık Bağları mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 1000 dönüm ağaçlık alan ile buğday tarlası zarar gördü.
Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Çatak yolu Yakacık Bağları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeden nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 1000 dönüm ağaçlık alan ile buğday tarlası zarar gördü.