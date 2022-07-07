Çorum'da ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı - Haberler

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Çorum'da ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Çorum'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler, 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Çorum'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler, 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklıklarının artacağı, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle orman yangınlarının artabileceği görüşüne yer verildiği belirtildi.

Bu kapsamda il sınırları içindeki tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı aktarılan açıklamada, ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Orman çevrelerinde ve içinden geçen yollarda piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak yasaktır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Yasağa uyulup uyulmadığı ilgili kolluk kuvvetlerince denetlenecek, ayrıca ilgili kuruluşlar gerekli tedbirleri alacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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