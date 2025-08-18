Çorum'da Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor
Çorum'un Çalyayla köyünde Cıllık mevkisinde başlayan orman yangınına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle destek veriyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel