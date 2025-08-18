Çorum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Çal Yaylası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangına hava ve karadan müdahale edildi.

ÇORUM'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Çal Yaylası'nda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü, Çorum Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter de havadan müdahale etti. Karayolları ekipleri, ormanlık bölgeye ulaşım için yol açma çalışmalarıyla destek verdi. Sivil vatandaşlar ve köylüler de tankerlerle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bölümü kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

