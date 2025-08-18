Çorum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

ÇORUM'da çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Çal Yaylası'nda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü, Çorum Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter de havadan müdahale etti. Karayolları ekipleri, ormanlık bölgeye ulaşım için yol açma çalışmalarıyla destek verdi. Sivil vatandaşlar ve köylüler de tankerlerle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bölümü kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı

Polis, aracını durduğu kadın sürücüyü tacizden tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin sinyali verdi! Yabancı dil eğitimi sil baştan değişiyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Bir ders sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.