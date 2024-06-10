Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Okul Müdürü ve Görevlisine Saldırı Sonrası Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da okul müdürü ve okul görevlisini zincirle darbettikten sonra kaçan öğrenci velisi ve yakını için yurt dışı çıkış yasağı konulduğu bildirildi.

Çorum'da okul müdürü ve okul görevlisini zincirle darbettikten sonra kaçan öğrenci velisi ve yakını için yurt dışı çıkış yasağı konulduğu bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan ile hizmetli olarak görev yapan Mehmet Öztürk'e yönelik kasten yaralama iddiasıyla yabancı uyruklu D.H.H. ile A.A.M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Başsavcılık olarak hazırlık soruşturması başlattıklarını ifade eden Bektaş, "Tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yakalama emri çıkarılmış, yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 9 Haziran'da olaya karıştığı gerekçesiyle M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda 5 Haziran'da fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi ve yakını tarafından zincirlerle darbedilmiş, müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güncel Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Bakmadan Geçme

Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Cenk Tosun hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Bertuğ Yıldırım hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Arda Güler hangi takımda oynuyor? Arda Güler hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor? Kerem Aktürkoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? İrfan Can Kahveci hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Salih Özcan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor? Kaan Ayhan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor? İsmail Yüksek hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title