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Çorum'da okul müdürü ve görevli öğrenci velisi tarafından zincirlerle darbedildi

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Çorum'da Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin fenalaşması sonucu okul müdürü ve görevli tarafından hastaneye gönderilen öğrencinin velisi tarafından zincirlerle darp edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darbedildi.

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.

Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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