Çorum'da Okul Bahçesine Giren Başına Boş Köpek Öğrencileri Korkuttu

Güncelleme:
Çorum'da Kocatepe İlkokulu'nda teneffüs sırasında bahçeye giren başıboş köpek, öğrencileri korkutarak kaçmalarına neden oldu. Öğretmenler durumu kontrol altına aldı.

ÇORUM'da bir ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüs sırasında öğrencilere doğru koşunca, korkuya neden oldu. Öğrencilerin binaya kaçtığı o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüs saatinde okul bahçesine giren başıboş köpek, çocuklara doğru koştu. Bunun üzerine bazı öğrenciler korkarak okul binasına ve basketbol sahası alanına kaçtı. Bahçede görevli öğretmenler, öğrencileri okul binasına aldıktan sonra, köpeği okuldan uzaklaştırdı. Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Yusuf ÇINAR - Kamera: ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

