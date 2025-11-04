Çorum'da Okul Bahçesinde Başına Köpek Panik Yaratıldı

ÇORUM'da bir ilkokulun bahçesine giren başıboş köpek, teneffüs sırasında öğrencilere doğru koşunca, korkuya neden oldu. Öğrencilerin binaya kaçtığı o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüs saatinde okul bahçesine giren başıboş köpek, çocuklara doğru koştu. Bunun üzerine bazı öğrenciler korkarak okul binasına ve basketbol sahası alanına kaçtı. Bahçede görevli öğretmenler, öğrencileri okul binasına aldıktan sonra, köpeği okuldan uzaklaştırdı. Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.