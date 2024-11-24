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Çorum'da Öğretmenler Günü kutlandı

Çorum'da Öğretmenler Günü kutlandı
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Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Öğretmenler Günü dolayısıyla Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri ve eğitimcilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından Devlet Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği etkinlikte Vali Ali Çalgan, emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verdi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından verildi.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler, şiir ve müzik dinletilerinin ardından oratoryo sahneledi.

Törenin ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına hazırlanan karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan ve beraberindekiler, sergiyi gezerek resimler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Kargı

24 Kasım Öğretmenler Günü Kargı'da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay ve öğretmenler tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, öğretmenlerle sohbet etti.

Çelenk töreninin ardından kutlama programı Kargı Atatürk Ortaokulu'nda devam etti.

Programda öğretmenler tarafından oluşturulan koro müzik dinletisi sundu. Öğrencilerin oratoryo gösterisi yaptığı etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni yapıldı.

Programda ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkan Vekili Saim Küçüksemerci, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sungurlu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Fen Lisesi'nde tören yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasıyla başlayan etkinlikte, mesleğe yeni başlayan 10 öğretmen yemin etti.

Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ile devam eden etkinlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte ayrıca, ilçede hayatını kaybeden öğretmenler anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi.

Törenin ardından Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammet Ali Gevrek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Müftü Süleyman Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Öğretmenler Günü dolayısıyla açılan resim sergisini gezdi.

-İskilip

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ardından İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesince Atatürk Orman Çiftliği'nde kutlama programı düzenlendi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği etkinlikte, öğretmenlerden oluşan koro ve öğrenciler, müzik ve şiir dinletisi sundu.

Etkinlikte ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenin ardından öğretmenlere coğrafi işaret tescilli İskilip dolması ikram edildi.

Programa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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