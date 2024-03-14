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Çorum'da Öğrencilerden Polislere Mektup

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Çorum'da görevli sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, öğrencilerine yazdırdığı mektupları Bitlis'in Güroymak ilçesindeki polis memurlarına gönderdi. Polisler, öğrencilerin duygusal mektuplarını okuyarak duygusal anlar yaşadı.

Çorum'da görevli sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerine yazdırdığı mektupları, Bitlis'in Güroymak ilçesinde görev yapan polis memurlarına gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorum'da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli Cevizci, 2/B sınıfı öğrencilerine sosyal sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla terör gazisi olan babasının meslektaşı polisler için mektup yazdırdı.

Cevizci, öğrencilerinin kaleme aldığı 40 mektubu polislere teslim edilmesi için Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

İlçe Emniyet Müdürü Osman Seracettin Karaca, Cevizci ve öğrencilerinin gönderdiği mektup ve hediyeleri aldıklarını belirtti.

Karaca, "Bizleri çok mutlu ettiniz. İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ben ve tüm mesai arkadaşlarım sizlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan polis memurları, duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

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