Çorum'da Öğrencilerden Anlamlı Atatürk Anması
Çorum'da Mimar Sinan Ortaokulu'nda 190 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla özel bir koreografi hazırladı. Okul bahçesinde yapılan etkinliklerde Atatürk portresi kalp içinde oluşturuldu ve anma köşesi hazırlandı.
Çorum'da öğrenciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturuldu.
Mimar Sinan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Sönmez ve Himmet Gerdan koordinatörlüğünde 6 sınıftan 190 öğrenci koreografi için 2 hafta hazırlık yaptı.
Okul bahçesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında kalp içinde Atatürk portresi oluşturuldu.
Ayrıca okul girişinde "Arıyoruz, anıyoruz" temalı Atatürk'ün fotoğrafları ve sözlerinin bulunduğu bir anma köşesi oluşturuldu.