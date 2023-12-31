Çorum'da öğrenciler 12 şehit için 12 fidan dikti
Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir fen lisesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi. 12 sınıf öğrencileri, okul bahçesine 12 fidan dikerek şehitlerin hatırasını yaşattı. Fidanların üzerine şehitlerin fotoğrafları asıldı ve programda şehitler için dua edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler adına fidan dikti.
Sungurlu Fen Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun 12. sınıf öğrencileri, Şehitlik ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenledi.
Etkinlikte öğrenciler, 12 şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla okul bahçesinde 12 fidanı toprakla buluşturdu.
Fidanların üzerine şehitlerin fotoğrafları da asıldı.
Programda Kur'an tilavetinin ardından şehitlerin ruhu için dua edildi.