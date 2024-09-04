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Çorum'da Öğrenci Servis Araçları Denetleniyor

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Çorum'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi, 339 öğrenci servis aracının denetlenmesi için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Denetimlerde araçların güvenlik ve taşıma özellikleri inceleniyor.

Çorum'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi, 339 öğrenci servis aracının denetlenmesi için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla başlatılan denetim kapsamında kentteki öğrenci servis araçları, fuar alanında oluşturulan denetim noktasında toplandı.

Burada İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, servis araçlarını denetlemeye başladı.

Üç gün sürecek denetimde, servis araçlarının "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında taşıması gereken özellikler inceleniyor. Eksiği bulunan servis araçlarına süre verilerek eksiği giderildikten sonra tekrar denetimden geçmesi sağlanacak.

Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, AA muhabirine, okul servis araçlarının her yıl eğitim öğretim başlangıcı öncesi denetlendiğini söyledi.

Bu sayede öğrencilerin güvenle taşınmasının hedeflendiğini belirten Gayretli, "Araçlarımızı, okul öncesinde çocuklarımızın daha güvenli olması için hazırlıyoruz. Bunu pandemi sürecinde yapamamıştık ama bu sene tekrar gündeme getirdik. Bugün de ilk faaliyetimizi yaptık." dedi.

Çorum'da "S" plakalı 411 araç bulunduğunu, bunların 339'unun okul servis aracı olduğunu aktaran Gayretli, denetimlerde araçların detaylı incelendiğinin altını çizdi. Gayretli, şunları kaydetti:

"Okul servis aracında olması gereken her şeye bakılıyor. Yani emniyet kemerinden korkuluk demirlerine, aracın güvenliğiyle alakalı her şeye, 'okul' lambasından 'dur' işaretine, ilk yardım çantasından yangın tüpüne kadar bir servis arabasında olması gereken her duruma bakılıyor. Araç muayenesi ve sigortası, otomatik olarak sistemden kontrol ediliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Servis aracı Jandarma Polis

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