Çorum'da odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Eskikaradona köyünde yaşayan bir kişi, odun keserken bacağını yaraladı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bir kişi, odun keserken bacağını yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Eskikaradona köyünde yaşayan Bekir A. (40), evinin bahçesinde hızar motoru ile odun keserken bacağını yaraladı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.