Çorum'da Muhtarlığa Silahlı Saldırı: Zanlı Yakalandı
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde muhtarlığa motosikletle gelen bir kişi silahla saldırdı. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince Çatak köyü yakınlarında yakalandı.
Çorum'da mahalle muhtarlığına silahla saldıran kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde bulunan Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığına motosikletle gelen kişi, silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Muhtarlık ofisinde hasar oluşurken, kimliğinin D.P. olduğu belirlenen zanlı, Çatak köyü yakınlarında yakalandı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel