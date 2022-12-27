Çorum'da muhtarın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Güncel Haberler Çorum'da bir köy muhtarının tarlasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Çorum'da bir köy muhtarının tarlasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Uğrak Köyü muhtarı Yaşar Sayar'ın (50) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, K.Ö. (23), O.A. (24), O.D. (20), O.M.Ç. (21) ve Y.D. (16) gözaltına alındı. Yaralı olduğu tespit edilen Y.D, hastanede tedavi altına alınırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildiği Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Muhtar Yaşar Sayar'ın cenazesi ise köy mezarlığında toprağa verildi. Çorum'un Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'dan (50) haber alamayan yakınları, önceki gün aramaya çıkmış, Sayar, çalıştığı tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Kaynak: AA / Güncel Çorum Güncel Haberler

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