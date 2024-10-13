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Çorum'da Muhtar, Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Vurularak Öldürüldü

Çorum'da Muhtar, Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Vurularak Öldürüldü
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Çorum'un Alaca ilçesinde Bolatçık Köyü Muhtarı Gazi Güler, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi, kardeşi ise yaralandı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde Bolatçık Köyü Muhtarı Gazi Güler, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusu Secaattin D., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda muhtar Güler'in kardeşi Orhan Güler de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bolatçık köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile komşuları Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Secaattin D., üzerindeki tabancayla 2 kardeşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Gazi Güler hayatını kaybetti, kardeşi Orhan Güler ise yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Güler, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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