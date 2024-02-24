Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
??????? Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali C. (22) idaresindeki 19 AJJ 467 plakalı motosiklet, Buharaevler Mahallesi Buharaevler 7. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül B'ye (51) çarptı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şengül B. ise kentteki özel hastaneye kaldırıldı.