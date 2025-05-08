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Çorum'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Çorum'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir motosikletin yaya S.A'ya çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ö.F.B. idaresindeki 19 AFJ 362 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Atalay Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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