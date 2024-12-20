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Çorum'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı

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Çorum'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve 13 yaşındaki yaya yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İ.K.A. (23) idaresindeki 19 AEV 703 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Ö'ye (13) çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, arkadaşlarının yardımıyla Hasan Paşa Devlet Hastanesine, yaralı çocuk ise sağlık ekiplerince kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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