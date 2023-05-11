Çorum'da motosikletin çarptığı köpek öldü, sürücü yaralandı
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Çorum'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, köpek ise kurtarılamadı.
Çorum'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, köpek ise kurtarılamadı.
Sümeyye G. (30) idaresindeki 19 ADG 173 plakalı motosiklet Çorum- Samsun Karayolu Burunçiflik Kavşağı'nda köpeğe çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken köpek öldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücü, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel