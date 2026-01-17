Haberler

Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kale Mahallesi'nde plakasız motosikletin yayaya çarpması sonucu 64 yaşındaki Gülbade A. ve motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Mehmet K. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet K. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbade A'ya (64) çarptı.

Gülbade A. ile Mehmet K'nin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz