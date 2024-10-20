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Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı
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Çorum Buharaevler Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Numan A. idaresindeki 19 AFA 673 plakalı motosiklet ile Fazlı Ö'nün kullandığı 19 AET 196 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 1. Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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