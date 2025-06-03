Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, motosiklet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruyor.

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde Şenel Ü. (29) idaresindeki 19 KU 081 plakalı otomobil ile Caner Ş'nin (20) kullandığı 60 AGU 063 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İlayda Ş. (19) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlayda Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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