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Çorum'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'da otomobille çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mert Ali Yigen, yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet ve sürücüsü, yaklaşık 280 metre otomobilin altında sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilin altından çıkarılan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkol muayenesinde 2,77 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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