Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Çorum'da motosikletin bir araca çarpması sonucu sürücü U.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
U.K'nin (25) kullandığı motosiklet, İnönü Caddesi'nde bir aracın yan aynasına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü o sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.