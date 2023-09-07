Çorum'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İlçede 2 Eylül'de motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, A.K'nin kullandığı otomobilin, Yaşar Efe Atalay yönetimindeki motosikletle çarpıştığı görülüyor.

Görüntüde, çarpmanın etkisiyle motosikletin yaklaşık 30 metre sürüklendiği yer alıyor.

Kayıtlara kaza yerindeki başka bir araçtan inenlerin savrulan motosikleti yoldan kaldırmaları yansıyor.

Sungurlu- Çorum kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 2 Eylül'de, A.K. yönetimindeki 19 AAE 530 plakalı otomobil, Yaşar Efe Atalay idaresindeki motosikletle çarpışmıştı. Atalay, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.