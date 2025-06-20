Çorum'da Motosiklet Kazası: 4 Yaya Yaralandı
Çorum'da bir motosikletin yayalara çarptığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'da motosikletin çarptığı 2'si çocuk 4 yaya yaralandı.
E.Ç. (17) idaresindeki 19 AEV 028 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yayalar E.B.C. (11), Memnune C. (46), Sema Ö. (35) ve S.Ö. (3) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel