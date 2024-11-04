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Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet yolcusu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Suphi S. idaresindeki 19 AEN 751 motosiklet ile Abdullah A'nın kullandığı 19 AB 829 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 2. Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada motosiklete yolcu olarak bulunan Ceyda G. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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