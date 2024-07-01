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Çorum'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

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Çorum'da Yusuf Y. (22) idaresindeki motosiklet ile Osman E'nin (17) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Yusuf Y. (22) idaresindeki motosiklet ile Osman E'nin (17) kullandığı bisiklet, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yola savrularak yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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