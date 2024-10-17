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Çorum'da Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 22 Yaralı

Çorum'da Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 22 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile zift yüklü tanker çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Rıza Onar'ın (53) kullandığı bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile tarım işçilerini taşıyan Kemal Çam (45) yönetimindeki 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolunun Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Nurten Akbaş öldü, sürücülerin yanı sıra minibüsteki Sevim Özdemir (67), Belkız Çam (40), Sevda Yaman (37), Gülay Burcu (49), Nahide Barulay (61), Kahla Ahmed Ali Ali (29), Döne Çakır (62), Sara Nebil Abdulhadi (32), Neda Nedim Bin Yesan (24), Safiye Bolat (48), Münevver Darbaş (62), Ahmet El Esad (17), Songül Arıcı (45), Abdullah El Esad (15), Hasan Mohammed Hamad (29), Güllüzar Berksan, Hüsne Akça, Gülseren Yılmaz ile soyadları tespit edilemeyen Esin ve Sıla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Çalgan, yaralıların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Çalgan, yaralılardan 2'sinin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü belirterek, tüm yaralılara şifa diledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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