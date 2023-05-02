Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Hotunlu idaresindeki 19 TZ 607 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda, Ali K'nin kullandığı 19 S 0016 servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur B, yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

İskilip İtfaiye Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title