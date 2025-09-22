Haberler

Çorum'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şahin C. yönetimindeki 19 AFG 744 plakalı hafif ticari araç ile Suriye uyruklu sürücü idaresindeki 19 AFE 230 plakalı minibüs, Evci köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
