Çorum'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam, Müjde ile Bahçeler sokaklarının kesişiminde meydana geldi. Abit S. yönetimindeki 28 RF 872 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AOH 302 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, aracını terk edip yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan İbrahim S. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, araçlar ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.