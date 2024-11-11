Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu

Çorum'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehitler, yeni doğanlar, evlenenler ve vefat edenler adına oluşturulan hatıra ormanına 1027 fidan dikildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehitler, yeni doğanlar, evlenenler ve vefat edenler adına oluşturulan hatıra ormanına 1027 fidan dikildi.

Sungurlu Belediyesince Karşıyaka Mahallesi Manastır Tepesi çevresinde oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim etkinliği yapıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye başkan yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Sungurlu Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

Belediye Başkanı Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidan diktiklerini belirten Dere, şöyle konuştu:

"Bugün Sungurlumuz için yine güzel bir gün. Çocuk meclisimizle, genç meclisimizle, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, ocak teşkilatımız ve parti teşkilatımız güzel bir etkinliğe imza attık. Daha önce seçim döneminde sözlerimizden biriydi. 'Doğan her çocuğumuz için, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için, evlenenler için birer hatıra ağacı dikeceğiz' demiştik. Ayrıca şehitlerimizi unutmadık. Şehitlerimiz için bir alan tahsis ettik. Şehitlerimiz için bir orman oluşturmanın ilk adımını attık. Bugün 1027 fidanı toprakla buluşturduk."

Sungurlu Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ise şehitlerin hatıralarını yaşatmasından ötürü Belediye Başkanı Dere'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

Faciaya tanık olan komşu, dehşet anlarını anlattı: 5 kardeş üst üste yatıyordu

 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı

Mehmet Ali Erbil, savcılık ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti

Son Dakika Haberleri

Ömer Şeyhin kimdir? Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.