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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Ahmet S. (74) idaresindeki 19 RJ 297 plakalı hafif ticari araç ile Servet B'nin (35) kullandığı 06 FM 6572 plakalı otomobil Çorum- Ortaköy yolunun 5. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Mehmet A. (77) Kamile A. (40) ve Naciye A. (76) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır olan Ahmet S. ile Mehmet A'nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ortaköy Tragger Çorum Güncel Haberler

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