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Çorum'da Metil Alkol Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan Kişi Yoğun Bakıma Alındı

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Çorum'un İskilip ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan kişi yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahabey Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde ikamet eden Selçuk Y. (30), alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Y, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Selçuk Y, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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