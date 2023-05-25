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Çorum'da Metal Fabrikasında Patlama: 2'si Ağır 6 Yaralı

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Çorum'da bir metal fabrikasının eriyik bronzun bulunduğu kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇORUM'da bir metal fabrikasının eriyik bronzun bulunduğu kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Ankara Yolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı yanında bulunan Çorum Bronz Döküm fabrikasında meydana geldi. Eriyik bronzun bulunduğu kazanda patlama oldu. Patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 işçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden Metin Temur ve İsmail Yıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Çorum Güncel Haberler

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